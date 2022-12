Horst Horvath: Das ganze Jahr über Weihnachtsmann

Auf die Frage, was er eigentlich genau macht, gibt es viele Antworten. Horvath wurde 1963 in Neudörfl geboren. Er lernte Werkzeugmacher, doch nach seinem Zivildienst im Kinderdorf Pöttsching zog es ihn in Richtung soziale Arbeit. Er wurde Arbeitsmarktbetreuer in Oberwart. Dort war er ganz zentral an der Gründung des OHO beteiligt. 1992 brachte er die „edition lex liszt 12“ auf den Weg, mittlerweile der wohl wichtigste Verlag im Burgenland.