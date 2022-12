Siebenschläfer wurde bei Rodungen schwer verletzt

„Diese Waldgrundstücke liegen im Natura-2000-Schutzgebiet“, meldeten Juristen von Tierschutz Austria der Staatsanwaltschaft. Durch den Lärm seien nicht nur Wildtiere in ihrer Winterruhe gestört worden. Auch ein schwer verletzter Siebenschläfer wurde am Ort des Geschehens aufgefunden: „Die Art der Verletzung deutet darauf hin, dass diese durch eine Kettensäge oder einen Harvester verursacht wurde“, heißt es in der Anzeige.