Hartlauer: Schneewette kehrt erst 2023 zurück

Wenn es am 24. Dezember um 12 Uhr schneit, wird mittels Glücksrad ermittelt, ob Kunden in der jeweiligen Landeshauptstadt mit geraden oder ungeraden Kassenbon-Nummern ihre Rechnungen für Weihnachtseinkäufe zurückbekommen - so funktioniert leicht verkürzt die Schneewette, die es bei Hartlauer seit 1996 gibt.