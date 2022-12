WM: Folgt jetzt Winnetou oder Cowboy-Hut?

Nach dem WM-Triumph wurde Lionel Messi von Tamim bin Hamad Al Thani, Emir von Katar, die Bischt-Tracht überreicht. Nun darf man schon rätseln, was in vier Jahren in den USA folgt. Bekommt der Weltmeister-Kapitän einen Cowboy-Hut aufgesetzt? Oder muss er in ein Winnetou-Gewand schlüpfen? Eine Kolumne von „Krone“-Redakteur Peter Klöbl.