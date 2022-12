Das Waldviertler Christkindl fährt mit der Bahn

Seit 1991 fährt am 24. Dezember im Waldviertel ein Sonderzug mit Extraklasse: Denn in diesem sind auch Christkind und Weihnachtsmann an Bord, die für strahlende Kinderaugen sorgen. Aber nicht nur bei Kindern, weiß Organisator Engelbert Artner von den Eisenbahnfreunden Schwarzenau. „Unsere freiwilligen Helfer stehen am Heiligen Abend ab Vormittag im Einsatz. Begeistert freuen sie sich mit den Kindern über dieses besondere Erlebnis“, beschreibt er die Stimmung.