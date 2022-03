Tunesiens Präsident löst das Parlament auf

In Tunesien hat am Mittwoch das Parlament erstmals seit seiner Entmachtung durch Präsident Kais Saied getagt und die vom Staatschef verordnete Neuordnung des Staates widerrufen. Der Präsident, der seit Juli 2021 per Dekret regiert, kündigte daraufhin im Fernsehen an, er werde das Parlament auflösen.