Bei der Kampagne geht einem das (Un)geimpfte auf

Verhaltensauffällig, gewalttätig, am Ende sogar Kidnapping – weil in den Impfstraßen so wenig los ist wie im Recruiting-Center der Wiener Linien, versucht es die Stadt Wien mit einer Form des Humors, der sogar den Villacher Fasching als Kabarett-Highlight dastehen lässt. Das Spritzen-Monster „Boosta“ aus dem Hause von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sollte ein Social-Media-Star werden, interessiert mit aktuell 346 Followern aber wohl nur sein Ressort selbst.