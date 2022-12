Über die kriselnden Wiener Traditionsvereine

Die Wiener Austria sorgt in den vergangenen Tagen für viele Schlagzeilen. Am Verteilerkreis hat man vor einigen Jahren einen Weg eingeschlagen, der nicht mehr sichtbar ist. Stattdessen gewährt der Verein wenige Einblicke nach außen, es wird kaum kommuniziert und dubiose Personal-Entscheidungen werfen Fragen auf. Aber auch in Wien-Hütteldorf war die Stimmung schon einmal besser: Sportdirektor Zoki Barisic will die Trendwende auf der Trainer-Position einleiten, aber auch hier hat man in der Vergangenheit nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Im Krone-Sport-Talk mit Moderator Martin Grasl sprechen Peter Stöger und Michi Konsel über die aktuellen Zustände bei zwei Vereinen, deren Weg in Zukunft wieder nach oben gehen soll.