Steirer-Pioniere lassen Kassen zum Fest klingeln

Steirisches Know how revolutioniert Bezahlung weltweit

Möglich macht dies alles eine Technologie, die in der Steiermark erfunden wurde. Die Nahfeldkommunikation (NFC) hat ihren Ursprung nämlich in Gratkorn. In den 90er-Jahren wurde dort bei NXP (einst Micron, dann Philips) ein Mikrochip entwickelt, der aus dem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken ist - etwa in Handys verbaut wird. „Den Chip in der Bankkarte muss man sich wie einen kleinen Computer vorstellen, der bestimmte Dinge sehr gut kann“, erklärt Christoph Zwahlen, Marketing-Manager von NXP.