Innsbrucker Taskforce: Airbnb geht’s an den Kragen

Zehn Strafverfahren, zwei Fälle, in denen Geflüchtete aus der Ukraine überteuerte Airbnb-Wohnungen bezogen haben – nicht alles läuft bei der Kurzzeitvermietung in Innsbruck rund. Airbnb ist ein heikles Thema, das so manch einem sauer aufstößt, ist der Wohnungsmarkt doch ohnehin schon überhitzt.