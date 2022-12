Bayern vor Viertelfinal-Einzug in Champions League

Bayern Münchens Fußballerinnen haben einen Riesenschritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht! Eine Woche nach dem Sieg gegen Titelanwärter FC Barcelona gewannen die deutschen Vizemeisterinnen mit Österreichs Teamspielerin Sarah Zadrazil am Donnerstag auch in Schweden gegen den FC Rosengård mit 4:0.