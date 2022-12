VdB: „Bin zuversichtlich, dass wir das schaffen“

Auch in der Präsidentschaftskanzlei am Heldenplatz in der Wiener Innenstadt weihnachtet es von der Stimmung her schon. Den aufgestellten Christbaum, eine stolze 4,5 Meter hohe Nordmanntanne aus der kleinen niederösterreichischen Gemeinde Sulz im Wienerwald, im Spiegelsaal der Hofburg hat der wiedergewählte Hausherr Alexander Van der Bellen persönlich mitgeschmückt. Dezent mit Strohsternen, Äpfeln, natürlich energiesparenden LED-Lichterketten - und präsidialen Kugeln.