Tabu-Thema Abtreibung im Tiroler Landtag

Grüne plötzlich in Offensive

Genau das plant die schwarz-rote Regierung auch in Tirol. Und erntet jede Menge Widerstand. Im Landtag trat am Donnerstag eine Gruppe Abtreibungsgegner mit Plakaten auf. LT-Präsidentin Sonja Ledl-Rossmann unterbrach kurz die Sitzung. Die Grünen, die knapp zehn Jahre in der Regierung waren, kritisierten, dass bei der „frauengerechten Gesundheitsversorgung Stillstand herrscht“ und forderten ein „niederschwelliges, flächendeckendes und kostenloses Angebot“ in Tirol.