Bischof klinkt sich in Debatte um Abtreibungen ein

Schwangerschaft sei eine Zeit „starker körperlicher Belastungen, aber in keinem Fall eine Krankheit“, so der Bischof, der nach eigenen Angaben in dieser Sache „klare Worte“ an die zuständigen Vertreter der schwarz-roten Tiroler Landesregierung richten wolle. Glettler ist in der Bischofskonferenz für den Bereich Ehe, Familie und Lebensschutz verantwortlich.