Gewalttäter klingelte trotz Haft bei seiner Ex

Ausgang genutzt

Wie ein Sprecher des berüchtigten „Felsen“ erklärt, kommen dort nämlich alle Häftlinge mit einer Freiheitsstrafe unter drei Jahren in den gelockerten Vollzug, der auch Ausgänge beinhaltet. Und einen solchen nutzte der Verurteilte, um seiner Ex trotz einstweiliger Verfügung nach bereits einem halben Jahr einen Besuch abzustatten. „Zum Glück hat mein älterer Sohn die Tür aufgemacht“, schildert die schockierte Frau, die auch bis zu 16 Mal am Tag vom 42-Jährigen angerufen wird.