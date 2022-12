Scholz: „Kein einziger Plan Putins aufgegangen“

„Die Sanktionen gegen Russland werden wir so lange aufrechterhalten und weiter verschärfen, wie Kremlchef Wladimir Putin seinen brutalen Angriffskrieg fortsetzt“, sagte Scholz am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Bundestag. Man werde den Sanktionsdruck auf Russland erhöhen und die Ukraine weiter entschlossen unterstützen.