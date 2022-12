Die Koalition stürzt in die nächste Krise

Mit argumentativen Verrenkungen versuchten die Grünen, sich aus der Verantwortung zu ziehen. Auf Twitter erklärte Mandatar Michel Reimon, dass jeder Minister bei einer Abstimmung in Brüssel in seiner Entscheidung frei sei. Die Grünen hätten also keinerlei Einfluss auf Karner. Reimon äußerte weiters seine Hoffnung, diese Entscheidung in einer Ampelkoalition reparieren zu können. Ein Hinweis für Neuwahlen sei das aber nicht, betonte er später.