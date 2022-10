Rotes Kreuz will Kriegsgefangene besuchen

Das Rote Kreuz bemüht sich nach eigenen Angaben seit Monaten vergeblich, mehr Kriegsgefangene in der Ukraine zu besuchen. Nach Kritik aus Kiew, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) kümmere sich nicht genug um ukrainische Soldaten in russischer Gefangenschaft, sagte IKRK-Sprecher Ewan Watson am Freitag in Genf: „Wir teilen die Frustration.“ Die Mitarbeiter könnten Gefangene aber nur besuchen, wenn die Kriegsparteien zustimmten.