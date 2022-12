So viel Geld gibt es vom Staat und pro Bundesland

Seit dem rasanten Anstieg der Inflation sind fast 20 Milliarden Euro in Anti-Teuerungsmaßnahmen geflossen. Nun pumpt die Bundesregierung weitere 500 Millionen in die Abfederung der Energiekosten, noch dazu zahlen die Bundesländer unterschiedliche Förderungen aus. Vom Wiener Energiebonus 22, über den niederösterreichischen Strompreisrabatt bis zur Tiroler Brennholzbevorratungsinitiative. Wir zeigen Ihnen, wo Sie was bekommen.