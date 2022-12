Streit um Drogen: 22-Jähriger stach auf Opfer ein

Völlig eskaliert ist Sonntagfrüh ein Streit um Suchtgift in einer Wohnung in Krems. Nachdem er selbst bedroht worden war, griff ein 22-Jähriger zum Messer und stach zweimal in den Oberschenkel seines Kontrahenten (20). Das aus Wien stammende Opfer soll zwar viel Blut verloren haben, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.