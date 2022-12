„Brutalste“ Erfahrung für Ski-Ass in Val d‘Isere

Am Sonntag war beim Riesentorlauf-Juniorenweltmeister von 2021 ein Pausetag angesagt, am Montag geht es mit einem Europacup-RTL in Zinal (Sz) weiter. „Was danach kommt ist derzeit noch offen“, sagt Feurstein. Beim Weltcup in Gröden hätte er für den Super-G am Freitag aufgrund seines dritten Rangs in der Europacup-Disziplinenwertung auf jeden Fall ein Fixticket.