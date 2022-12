Freiwillige Verfolgung für sicheren Heimweg

So haben es sich die Jugendlichen zur Aufgabe gemacht, den Heimweg für Frauen, aber auch Männer sicherer zu machen. Die zwei findigen Burschen haben gemeinsam mit dem Verein „Coming Home Safe“ eine App entwickelt, bei der man sich sozusagen freiwillig verfolgen lassen kann. Per Live-Tracking wird die aktuellen Position an Mitarbeiter des Vereins übermittelt. Diese sehen dann auf einer Karte, wo sich die angemeldete Person gerade befindet. Der Standort aktualisiert sich alle drei Sekunden. Fühlt man sich unsicher, verfolgt oder glaubt sogar, in Gefahr zu sein, kann durch das Drücken eines Alarmknopfes ein Signal ausgelöst werden.