Acht Jungfachkräfte feierten weltweiten Erfolg

Drei „Medallions for Excellence“

Und wieder einmal ist die Bundeshauptstadt ganz vorn mit dabei: Für acht Teilnehmer aus Wiener Betrieben und Schulen gab es drei Medallions for Excellence. Eine Preisträgerin ist Restaurantfachfrau Natalie Fehringer. „Ich komme aus einer Gastwirt-Familie, daher bin ich schon früh in Berührung mit dem Beruf gekommen“, so die 22-Jährige. Zurzeit ist sie im Vienna Marriott Hotel tätig. Und auch die weiteren World-Skills-Teilnehmer aus Wien können Top-Platzierungen vorweisen: Platz acht ging an den Wiener Matthias Haider im Skill Stuckateur und Trockenausbau, er arbeitet bei Böhm Stadtbaumeister & Gebäudetechnik. „Der Wettbewerb war hart, aber es war definitiv nicht mein letzter!“, so der 22-Jährige.