Italien erteilte NGO-Schiffen Landegenehmigung

Das von „Ärzte ohne Grenzen“ betriebene Rettungsschiff „Geo Barents“ mit 248 Menschen an Bord darf im Hafen Salerno landen. Das Schiff wird am Samstag in Salerno erwartet. Davor war das deutsche Rettungsschiff „Louise Michel“ am Donnerstagabend mit 33 Migranten an Bord auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa gelandet. Die Gruppe war nach Angaben der Migranten am Dienstag von Sabratha in Libyen in Richtung Italien aufgebrochen.