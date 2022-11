Italiens Regierung will Geld von NGO-Schiffen

Der neue Gesetzesentwurf orientiert sich an Dekreten, die bereits von 2018 bis 2019 in Kraft waren. Hintergrund ist der Streit um mehrere NGO-Schiffe, die Italien ohne Genehmigung mit Flüchtlingen an Bord ansteuerten. Italiens Behörden hatten ihnen anfangs keinen Hafen zugewiesen, lenkten aber dann doch ein, nachdem Vertreterinnen und Vertreter der NGOS sowie weiterer Organisationen appelliert hatten, die Menschen an Land zu bringen. So war etwa von einer gesundheitlichen Notlage und dem Bedarf an medizinischer Hilfe die Rede. Einige Flüchtlinge waren aus Protest in Hungerstreik getreten.