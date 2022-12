Wenn Bruder oder Schwester schwer krank ist

Die Geschwisterbegleitung bietet Kindern einen sicheren Ort, an dem sie eine unbeschwerte Zeit erleben dürfen. Zuhause müssen sie damit zurechtkommen, dass ihnen in der Familie oft wenig Beachtung geschenkt werden kann. Denn, wenn Bruder oder Schwester schwer oder unheilbar erkrankt ist, gilt der größte Teil der Aufmerksamkeit und Zeit der Eltern eben diesen Kindern. Dazu wird vom Kinderhospitz Netz in Wien ein Ausgleich geschaffen.