Waldviertler Ökopioniere bauen Schulen aus Holz

„Grüner, schneller und einfacher bauen. Denn damit können wir bis zu 70 Prozent der Emissionen einsparen und sicherstellen, dass wir Teil der Lösung im Kampf gegen den Klimawandel“, hat Lars Völkel, Vizegeschäftsführer des „Stora Enso“-Weltkonzerns von Ybbs an der Donau aus als Auftrag und Devise an seine Tischler, Monteure, aber auch Architekten ausgegeben. Ökologisch bemerkenswerte Formel bei der Errichtung: Für jeden Kubikmeter Holz, der verwendet wird, werden 1,5 Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre geholt. Geliefert wird die „Schule des Waldes“ in Modulen, die vor Ort zusammengesetzt werden.