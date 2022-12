Bruch mit Koalition? „Jetzt müssen wir arbeiten!“

Jetzt mitzuziehen ist eine große Chance für die regionalen Betriebe.Die Nachfrage nach klimafreundlichen Produkten nimmt enorm zu. Klimafreundliche, regionale Wertschöpfungsketten werden unter anderem dazu beitragen, dass der Rubel in Salzburg und nicht bei Putin rollt. Und: Es wird mehr grüne Jobs, also großteils hochqualifizierte Arbeitsplätze, geben. Da mussten wir als Regierung jetzt einfach endlich auf die Überholspur kommen. Die Krisenfestigkeit wird durch die ökologische Transformation gestärkt. Jede Region – egal ob mit viel oder wenig Industrie – kann sich glücklich schätzen, wenn in diesem Bereich etwas läuft.