Versorgung: Regierung forciert Kreislaufwirtschaft

Ressourcenschonung und sinnvolle Verwendung

Neben Reparaturen sollen unter anderem „ressourcenintensive Baureste“ wiederaufbereitet werden, aber auch die sinnvolle Verwendung von Abfällen ist in der Strategie aufgelistet, die in Zusammenarbeit mit zahlreichen Experten aus unterschiedlichen Bereichen ausgearbeitet wurde. Rund 600 Maßnahmen in den Schwerpunktbereichen Konsum, Bauwirtschaft, Abfallmanagement, Mobilität, Verpackungen, Biomasse, Textilien und Kunststoffe erarbeitet konnten so den Angaben zufolge aufgelistet werden. Der Fokus liegt auf Ressourcenschonung und der sinnvollen Verwendung von Rohstoffen.