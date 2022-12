So will Regierung Gewaltspirale durchbrechen

Jede dritte Frau in Österreich ist laut einer aktuellen Umfrage der Statistik Austria bereits Opfer von psychischer oder physischer Gewalt gewesen. Nicht zuletzt diese besorgniserregenden Zahlen zeigen auf, dass hier akuter Handlungsbedarf besteht. Im Rahmen eines Gewaltschutzgipfels haben sich Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP), Justizministerin Alma Zadic (Grüne), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstag mit Experten der Polizei, der Justiz und von Opferschutzverbänden ausgetauscht. Die Minister informierten danach gemeinsam über Erkenntnisse aus diversen Studien und ihre Schwerpunkte im Kampf gegen Gewalt an Frauen.