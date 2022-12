4 x so viele Container: Cargo-Center wächst weiter

2003 ging der Güterterminal Graz Süd gleich bei der Autobahnabfahrt Wundschuh in Betrieb, der nun nach fast 20 Jahren um 70 Mio. Euro bis 2025als Anschlussbahnhof Norderweitert wird. Gestartet wurde die erste Bauphase gestern: Mit der Vergrößerung der Leercontainerfläche bis Mitte 2023 kommt es bereits zur Entlastung des Bestands-Terminals, danach werden Kräne, Fahrspuren und Gleise auf 10 ha errichtet - alles vor Inbetriebnahme der Koralmbahn.

Derzeit werden am 100 ha großen Bestand des Cargo Center Graz 245.000 Container pro Jahr (Standardmaße 6x2,4x2,6 m) umgeschlagen - sprich täglich lagern dort bis zu 3200 solcher Container.Am neuen Terminal, die fast nur aus Lagerfläche besteht, gibt es zusätzlich Kapazität für bis zu 10.000 Container pro Tag, insgesamt fünf Portalkräne sind dann im Einsatz, die 45 t schwere Lasten 18,5 Meter hoch heben.

Aus und in den Süden (Koper, Triest) kommen derzeit bis zu 65 % der Güter, der Rest von und in Nordhäfen und Deutschland. Bis zu 85 % gehen per Schiene ein oder aus, der Rest durch LKW. Der Bahn-Anteil soll künftig steigen.