Feuerwehrexperte warnt: Auch Plastikbäume brennen

Wie der verheerende Brand in Fulpmes in Tirol, ausgelöst durch eine Kerze neben der Weihnachtskrippe, zeigt, geht von Kerzen in der Advents- bzw. Weihnachtszeit eine beträchtliche Gefahr aus. Tirols Landesfeuerwehrinspektor Alfons Gruber gibt Tipps, wie man das Risiko minimieren kann.