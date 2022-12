Red Hot Chili Peppers bringen den Funk nach Wien

Musikalisch haben die Rockstars heuer gleich zweifach überzeugt. Mehrere Monate verschanzte sich das Quartett mit Star-Produzent Rick Rubin im Aufnahmestudio, um mit gleich zwei Alben aufzuwarten. Das im April erschienene „Unlimited Love“, als auch das im Oktober nachgelegte Werk „Return Of The Dream Canteen“ eroberten die Spitzenplätze in den heimischen Charts. In ihrer einzigartigen Karriere haben die Red Hot Chili Peppers mehr als 120 Millionen Alben verkauft, sechs Grammys eingeheimst und wurden 2012 auch in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen.