Ski-Crosser starten Weltcupsaison in Frankreich

Erste volle Weltcup-Saison für Gigler

Bei den Frauen nimmt Junioren-Weltmeisterin Sonja Gigler ihre erste volle Weltcup-Saison in Angriff. Die 21-jährige Vorarlbergerin möchte „wertvollen Erfahrungen beim Heatfahren sammeln, daher wäre es wichtig, möglichst oft in einem Finale dabei zu sein.“ Neben Gigler qualifizierten sich auch Katrin Ofner (12.) und Andrea Limbacher (14.) für das 16er-Finale. Christina Födermayr muss nach einer eben erst überstandenen Erkrankung noch passen. Bestzeit in der Qualifikation fuhr die schwedische Olympiasiegerin und Weltcup-Gesamtsiegerin Sandra Näslund.