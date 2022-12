Milliarden-Poker um die künftige Gasversorgung

OMV-Boss Alfred Stern würde diese am liebsten zur Gänze an die Republik verkaufen und dazu auch noch die Gas-Verträge mit den Russen. Möglich wäre auch, dass der Staat nur Haftungen übernimmt. All diese Vorschläge werden aktuell von der staatlichen ÖBAG geprüft. Denn sie müsste im Fall des Falles der OMV die Gasfirma abkaufen. Dann wäre die Versorgung de facto in staatlichen Händen.