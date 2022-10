„Grob geschätzt Hälfte gehört Österreich“

Carola Millgramm, Leiterin der Abteilung Gas der E-Control, wies am Dienstag darauf hin, dass Österreich aber zum Beispiel auch in der Slowakei Gas eingespeichert habe. Millgramm erinnerte daran, dass Österreich derzeit in der ersten von vier Stufen des Energielenkungsfalls ist. Es liefen aber schon die Vorbereitungen auf einen Notfall mit einem Gasmangel auf Hochtouren. In der letzten Stufe kann das Klimaschutzministerium Gas zuteilen, also auch einzelnen Kunden das Gas abdrehen.