Ein Stück vom Dachstein für steirische Unternehmer

Innovation: Als innovativster Unternehmer wurde Andreas Wilfinger von Ringana ausgezeichnet, der zuletzt mit dem Ringana Campus in St. Johann in der Haide neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit setzte. Thomas Rath, vom Grazer E-Bike-Hersteller Geero, wurde Zweiter. Platz drei ging an Helena Milchrahm vom Schmucklabel Bruna. Michael Höller