Mit einem Hauch Magie in den 3. Advent starten

Wer am Wochenende noch nichts vor hat, der wird bei diesen Events gewiss fündig: So kann man z. B. die Tierrettung OÖ in Ansfelden besuchen und Glühwein zugunsten der Tiere genießen. Wer Lust auf rockige Konzertstimmung hat, sollte sich Son of the Velvet Rat in Linz nicht entgehen lassen - in einem etwas anderen Genre sind die Edlseer unterwegs, die mit einem Weihnachts-Special in Hörsching für gute Laune sorgen.