Regionales zum Schenken? Ideen aus ganz Österreich

Besonders in Zeiten, in denen alles immer teurer wird, will Geld wohlüberlegt ausgegeben werden. Statt also die Reichen noch reicher zu machen - Stichwort Amazon -, haben wir es uns heuer zur Aufgabe gemacht, regionale Hersteller aus allen neun Bundesländern vor den Vorhang zu holen. Denn was gibt‘s Schöneres, als unsere Lieben zu beschenken - und damit auch noch Kleinunternehmer und Institutionen aus Österreich zu unterstützen? Alle der vorgestellten Geschenke sind natürlich auch online erhältlich.