Bau von größtem Radioteleskop der Welt gestartet

Erste Bauphase soll 2028 abgeschlossen sein

Das Wissenschaftsprojekt „Square Kilometre Array“ gilt als eines der wichtigsten dieses Jahrhunderts. Die erste Phase des Baus der Antennen, von denen ein Großteil ein bisschen wie Weihnachtsbäume aussehen (Bilder unten), soll voraussichtlich 2028 abgeschlossen sein. In weiteren Phasen sollen Hunderttausende weitere Antennen in Australien und Tausende Schüsseln in Südafrika dazukommen - insgesamt über eine Fläche von einem Quadratkilometer, woher auch der Name des Projekts rührt.