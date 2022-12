Land wandte sich wegen Asyl-Unterkünfte an Kirche

Das Land Tirol hat sich auf der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten für geflüchtete Menschen auch an die Kirche gewandt. Am Montag habe man Möglichkeiten besprochen, ließen Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und LHStv. Georg Dornauer (SPÖ) am Abend in einer Aussendung wissen. Laut Diözese seien aber zwei Drittel der Pfarrhäuser bzw. Widen ausgelastet, ein Drittel steht leer und sei aufgrund „ihres Bestands oder Örtlichkeit nicht nutzbar“, hieß es.