„Tatwaffe abnehmen“: Raser sind Auto schneller los

Unterstützung kam jedenfalls vom Koalitionspartner ÖVP. Andreas Ottenschläger, Verkehrssprecher der Volkspartei, sagte: „Wenn jemand mit solchen Geschwindigkeiten im Ortsgebiet, am Ende noch in der Nähe einer Schule, unterwegs ist, ist das nicht akzeptabel.“ Auch die Raser-Szenen in Wien oder Treffen wie in Kärnten sollen nun stärker im Fokus der Behörden sein.