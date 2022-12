Deutschland warnt jetzt vor neuer Flüchtlingswelle

In der Ukraine hat die dunkle Jahreszeit begonnen - mit Temperaturstürzen bis auf minus 25 Grad. Millionen Bürger sind in bombardierten Häusern eisiger Kälte ausgesetzt: ohne Strom, ohne Wasser, ohne Fenster. Deutschland rechnet daher mit einer großen Zahl an Flüchtlingen in den kommenden Wochen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass derzeit weit über neun Millionen Ukrainer auf Hilfe angewiesen sind. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj appellierte an das Durchhaltevermögen seiner Landsleute.