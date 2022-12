Russen ernten in Ukraine Weizen im Milliardenwert

Fast 30 Prozent weniger Getreide exportiert

Die Ukraine hat nach Daten des Landwirtschaftsministeriums in Kiew in der Saison 2022/23 bislang 29,6 Prozent weniger Getreide ausgeführt als in der vorherigen Saison. Insgesamt exportierte die Ukraine 18,1 Millionen Tonnen Weizen, Mais und Gerste. In der vorherigen Saison waren es noch 25,8 Millionen Tonnen. Wegen der russischen Invasion waren drei ukrainische Schwarzmeerhäfen fast sechs Monate blockiert.