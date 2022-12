Schnupfenzeit macht die Medikamente knapp

Zwar ist es nicht mehr so schlimm wie in den akuten Pandemie-Zeiten, trotzdem sind zurzeit auch in Salzburg einige Medikamente knapp. Aktuell gilt das für etwa 500 Medikamente, die zeitweise nicht lieferbar sind. Besonders gefragt sind derzeit Mittel gegen Erkältung, Grippe, Husten und Schnupfen.