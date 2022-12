800 Gäste waren bei Skisaison-Start in OÖ

Als erstes Skigebiet in Oberösterreich startete die Region Dachstein-West zumindest mit einem Teilbetrieb in die Wintersaison. Erstmals seit zwei Jahren gibt es keine Corona-Beschränkungen zu berücksichtigen. Und die Oberösterreicher hatten Lust, endlich wieder ihre Schwünge in den Schnee zu zaubern, wie die „Krone“ bei einem Lokalaugenschein feststellte: Schnell war der Parkplatz bei der Talstation gefüllt. Ein Blick auf die Kennzeichen verriet aber, dass viele Wintersportler durchaus eine lange Anreise auf sich genommen hatten.