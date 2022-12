Die meistverkauften Weihnachtslieder aller Zeiten

Hier die fünf meistverkauften Weihnachtsschlager aller Zeiten:

1. Bing Crosby: White Christmas (1947)

2. George Michael & Wham!: Last Christmas (1984)

3. Bing Crosby: Silent Night (1928), Original stammt aus Österreich (1818)

4. Mariah Carey: All I want for Christmas is you (1994), Original von Vince Vance & The Valiants (1989)

5. Jackson 5: Santa Claus is coming to town (1970), das Original stammt von 1932.