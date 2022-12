Einbrecher erbeutet Weihnachtsgeld aus Bauernhof

Bislang unbekannte Täter brachen am Abend in ein Einfamilienhaus in Elsbethen (Flachgau) ein. Dabei verschafften sich die unbekannten Täter über eine Terrassentür Zutritt zum Wohnraum. Mehrere Ringe wurden gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.