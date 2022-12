Foltervorwürfe: Soldaten melden sich zu Wort

„Wir halten fest, dass die Anschuldigungen an unseren Jahrgangskommandanten aus unserer Sicht und Erfahrung völlig unzutreffend sind und weisen diese, soweit sie uns bekannt und in keiner Weise nachvollziehbar sind, klar und eindeutig zurück“, hieß es nun in dem der APA vorliegenden Schreiben der 71 Fähnriche. Man sei sich „einig, dass es sich sicher nicht so zugetragen hat, wie es in den Medien dargestellt wird“.