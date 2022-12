Internet-Gemeinschaft löst Wunschzettelrätsel

„Plees can i b abl too trin in too a megjagwr“, schrieb Scharon Mac Donalds kleine Tochter dem Santa Claus - doch ihre Mutter verzweifelte, weil sie das Geschriebene nicht entziffern konnte. Daraufhin lud sie den Brief ins Internet und bat in sozialen Medien um Hilfe. Und siehe da: Die Internet-Gemeinschaft löste das Wunschzettelrätsel!